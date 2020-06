SPDR souligne l'attrait des stratégies Low Volatility

(AOF) - Depuis le début du mouvement de sell-off des marchés boursiers, alimenté par la fermeture et les confinements coordonnés des économies mondiales pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les investisseurs cherchent avant tout des moyens de réduire les risques en portefeuille, observe l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR dans son dernier Strategy Espresso. Au départ, cela signifiait vendre tout, et rapidement, afin de disposer d'un maximum de liquidités en portefeuille.

Depuis la fin de la publication des résultats du premier trimestre, les principales économies mondiales ont commencé à discuter et à mettre en œuvre des plans de réouverture progressive des marchés, avec pour résultat, une certaine reprise et stabilisation des cours des actions. Les investisseurs se préparent désormais de plus en plus à réévoluer dans un environnement de marché qui s'appuiera, de nouveau, sur les fondamentaux, souligne SPDR.

Selon la société de gestion, le chemin vers la reprise sera long et ardu. D'après elle, nous verrons probablement nombre d'entreprises subir des changements structurels suite de la pandémie mondiale. La capacité bénéficiaire de ces entreprises sera donc plus difficile à évaluer, ce qui laisse penser que nous sommes encore loin de savoir clairement qui seront les gagnants et comment évaluer aujourd'hui ces bénéfices futurs.

Les investisseurs se trouvent dans la situation précaire : ils veulent (ou dans certains cas doivent) réinvestir dans des actions une grande partie des liquidités dégagées lors du mouvement de sell-off, mais se demandent où et comment les déployer.

Pour SPDR, une stratégie envisageable pour les investisseurs qui cherchent à reprendre des positions longues en actions avec un niveau de risque historiquement plus faible, serait celle des indices Low Volatility (ou Minimum Volatility).

Alors que de nombreux indices cherchent à cibler des actions moins risquées et moins volatiles, les ETFs SPDR proposent une série de stratégies Low Volatility qui suivent une méthodologie simple mais efficace, explique le gérant. Les stratégies Low Volatility suivies par les ETFs SPDR offrent deux caractéristiques importantes qui les distinguent des indices de Minimum Volatility/Minimum Variance.

Les indices Low Volatility sont : largement "non contraints", ce qui leur permet de cibler plus facilement une faible volatilité, et ils sont plus "dynamiques" grâce à des rééquilibrages plus fréquents.

Selon SPDR, ces caractéristiques distinctives ont permis à ces stratégies Low Volatility d'offrir, dans un contexte de marchés baissiers, une performance excédentaire plus importante que les stratégies comparables de Minimum Volatility/Minimum Variance.