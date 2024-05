Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SPDR Gold : possible double sommet sous 225$ information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - L'ETF du secteur minier aurifère consolide une nouvelle fois après un bref test des 225$.



Le risque de double-sommet (ou 'M' baissier) est forcément à envisager après les 2 tests des 12 avril puis 20 et 21 mai.

Un signal baissier serait validé par la cassure de la base du 'M', c'est à dire 212$, le plancher des 30 avril et 2 mai.

Une telle rupture déboucherait sur une consolidation en direction du 'gap' des 203,2E du 27 mars puis sur le test de l'ex-support des 199,8$, testé sans relâche du 12 au 19 mars.







