(CercleFinance.com) - L'ETF SPDR Gold grimpe vers 222,7$ et peut viser le retracement du zénith des 224,7E (des 20 et 21 mai et 12 avril en intraday).

Au-delà, la règle du report d'amplitude valide un objectif de 237$.





Valeurs associées SPDR GOLD 223,27 USD NYSE Arca +1,80%