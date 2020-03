SPDR conseille de rester neutre en attendant le rebond

(AOF) - La semaine dernière, la volatilité des obligations, en particulier, a été extrême, observe l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. La baisse du rendement des bons du Trésor américains à 30 ans a été comparable à celle de 2008 et est encore plus prononcée certains jours. En termes d'allocation, les ETFs ont vu des volumes très élevés permettant aux investisseurs de se repositionner et transférer du risque.

Pour SPDR, il est encore trop tôt pour afficher une conviction particulière et le marché restera guidé par l'évolution du virus, du nombre de cas et par tout signe positif d'un retournement de la courbe des infections et des décès. Évidemment toute annonce liée à un espoir de guérison bon marché (vaccin ou médicament) serait à même de faire rebondir les cours.

D'ici là, SPDR entrevoit un certain nombre d'avantages à conserver une exposition neutre.