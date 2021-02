SPDR : comment investir dans les infrastructures dansun contexte de marché incertain

Selon SPDR, une approche plus équilibrée (qui consiste à inclure, dans son allocation, une exposition aux actions et aux obligations de sociétés spécialisées dans les infrastructures) permet de se rapprocher davantage du comportement de la classe d'actifs sous-jacente.

Avoir recours à une stratégie axée uniquement sur les actions Infra n'est donc pas forcément l'approche la plus efficace.

Celle-ci a contribué à réduire sa corrélation avec les actions lors des décrochages du marché, et donc à réduire les "drawdowns" pendant les phases de marchés baissiers.

Adopter une approche plus équilibrée pour investir dans les infrastructures a pu permettre à certains investisseurs de générer de meilleurs résultats l'année dernière, observe SPDR.

Ces flux se sont raffermis à mesure que l'issue des présidentielles américaines se dessinait en faveur de Joe Biden et que les investisseurs anticipaient une " vague bleue " favorisant l'adoption, par le Congrès, d'une série de mesures de relance budgétaire via notamment une augmentation des dépenses en infrastructures.

(AOF) - Malgré les turbulences du marché en 2020, la demande des investisseurs en actifs d'infrastructures est restée forte, observe l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR dans le Strategy Espresso de cette semaine. L'année dernière, les investisseurs ont injecté 3,5 milliards de dollars dans des fonds communs de placement en actions liées aux secteurs des infrastructures domiciliés en Europe. Les flux se sont accélérés en novembre et décembre, avec 900 millions de dollars supplémentaires rien que pour ces deux mois.

