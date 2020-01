SPDR analyse le potentiel des marchés actions émergents

(AOF) - Bien que 2019 ait été une année robuste pour les marchés boursiers mondiaux, une dispersion assez élevée a pu être constatée entre les marchés développés (qui ont enregistré l'une de leurs années les plus intéressantes depuis 2009) et les marchés émergents (qui ont accusé un retard considérable sur leurs pairs développés), commente l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. Pour l'année 2020, les valorisations des actions des marchés émergents ne semblent désormais que modérément attractives par rapport celles des marchés développés, indiquent les professionnels.

L'incertitude persiste, en particulier sur les bénéfices attendus, l'issue des tensions commerciales, les flux de capitaux et les réformes structurelles qui pourraient venir impacter les marchés.

SPDR pense qu'il pourrait y avoir des catalyseurs qui, s'ils se déclenchaient, pourraient toutefois permettre aux investisseurs de dégager de la valeur sur les actions des marchés émergents.

La société de gestion évoque en premier lieu une reprise des flux de capitaux à mesure que les indices de référence des marchés émergents se développent.

Elle cite également un recul des tensions commerciales américano-chinoises et une plus grande exposition des fonds mondiaux aux marchés émergents.

SPDR évoque enfin des réformes structurelles (par exemple, une réforme des retraites au Brésil ; une réforme de l'impôt sur les sociétés en Inde ; une réforme foncière et du secteur public en Afrique du Sud ; une réforme énergétique au Mexique) qui se traduiraient par une amélioration des fondamentaux économiques et par la croissance de leur PIB.

Toutefois, compte tenu du risque idiosyncratique qui persiste dans les pays émergents, SPDR considère qu'il vaut mieux s'exposer aux marchés émergents via un ETF répliquant l'indice MSCI Emerging Markets afin d'atténuer une partie de ce risque.

Les investisseurs souhaitant adopter une approche plus ciblée pour essayer de tirer parti de l'amélioration du climat commercial entre les États-Unis et la Chine peuvent quant à eux choisir d'utiliser une approche MSCI EM Asia afin d'en saisir plus spécifiquement le potentiel de hausse.