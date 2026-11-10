Spatial : porté par la défense, l'Allemand Isar Aerospace a Space X dans sa ligne de mire

Photo réalisée par un drone et fournie le 6 septembre 2026 par Isar Aerospace montre le lancement réussi de sa fusée Spectrum depuis Andoya, en Norvège ( Isar Aerospace / Handout )

La start-up allemande de lancement de fusées Isar Aerospace estime pouvoir un jour dépasser le géant américain Space X, une ambition nourrie par l'explosion de la demande liée à la défense dans le secteur spatial, a déclaré mardi son patron.

Quand Elon Musk fondait Space X en 2002, "j'étais un petit enfant qui jouait avec ses cartes Pokémon, et si je regarde maintenant où nous serons dans 18 ans, je n'exclurais pas que nous soyons plus avancés que Space X", a déclaré le dirigeant lors d'un sommet économique organisé par la quotidien Süddeutsche Zeitung.

Questionné sur une éventuelle valorisation future de 100 milliards d'euros, M. Metzler s'est montré encore plus ambitieux.

"Je pense honnêtement que le chiffre est bien plus élevé, mais après les gens croiraient encore que je suis complètement fou", a-t-il plaisanté.

Selon lui, ces perspectives reposent notamment sur l'essor rapide des besoins militaires dans l'espace, dans un contexte de réarmement européen.

"Jusqu’il y a environ 18 mois, à peu près 85 % des demandes de nos clients étaient commerciales, 15 % pour un usage militaire, et aujourd’hui c’est exactement l’inverse", a-t-il affirmé.

D'après M. Metzler, l'industrie spatiale mondiale représente aujourd'hui entre 600 et 700 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et croît d'environ 15 % par an.

"Cela ne pourra que continuer à augmenter, y compris via la part de défense dans l'espace au cours des 10 à 15 prochaines années", a-t-il estimé.

Cette dynamique se reflète dans les carnets de commandes de la start-up munichoise, qui a réussi début septembre à placer une fusée en orbite depuis la Norvège, une première pour l'Europe continentale.

"Rien qu'en 2028, nous pouvons vendre à peu près 15 fois plus de fusées que ce que nous pensons pouvoir effectivement produire nous-mêmes", a dit M. Metzler. Ainsi "pour chaque fusée, nous devons dire non à 14 clients".

D'après lui, la prochaine étape essentielle est de parvenir à la "production industrielle en série", qui est pour le moment "le plus gros goulot d'étranglement de l'industrie spatiale".

"C'est bien beau de pouvoir construire une fusée. Ca fait une belle vidéo et un beau titre, mais au final, il faut souvent le refaire", a-t-il rappelé.

"C'est justement là que réside la grande opportunité pour l'Allemagne, pour l'Europe, car nous sommes leaders mondiaux en matière de production industrielle en série de haute qualité".