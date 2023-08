Spatial : KKR signe un accord d'investissement avec OHB

(AOF) - OHB SE, entreprise allemande spécialisée dans l'espace et la technologie, signe un accord d'investissement avec le fonds d'investissement américain KKR, et la Fondation familiale Fuchs (actionnaire majoritaire d'OHB), ainsi qu'avec des véhicules d'investissement contrôlés par la famille Fuchs. Les accords comprennent une offre publique d'achat volontaire pour toutes les actions en circulation de OHB à un prix de 44 euros par action et un accord séparé sur une augmentation de capital de 10%.

OHB, qui continuera d'opérer en tant qu'entreprise familiale allemande indépendante, utilisera le capital (conformément à la stratégie d'entreprise à long terme "OHB 2025 - Shaping the future") pour investir dans des domaines de croissance clés et renforcer la compétitivité dans ses trois divisions : Space Systems, Aerospace et Digital.

Par ailleurs, KKR investira, par le biais d'instruments convertibles, 30 millions d'euros pour le développement de Rocket Factory Augsburg AG (une start-up allemande, constructrice de lanceurs, fondée en 2018) afin de garantir le développement par le secteur privé du micro-lanceur RFA One jusqu'à la réussite du premier vol.

