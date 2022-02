Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spartoo: ventes en hausse de 10,3% sur l'exercice 2021 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 11:41









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne Spartoo a fait état hier soir d'un volume d'affaires de 213,7 millions d'euros sur l'exercice 2021, soit une croissance de 10,3%.



Le groupe français note que cette performance commerciale s'inscrit en ligne avec son objectif annoncé à l'occasion de son introduction en Bourse, à savoir une croissance du volume d'affaires supérieure à 10% par rapport à 2020.



Dans son communiqué, Spartoo souligne que sa dynamique de croissance devrait se poursuivre sur l'exercice 2022.



La société a prévu de publier ses résultats annuels 2021 le 21 mars, après la clôture des marchés.



Coté à la Bourse de Paris, le titre progressait de plus de 4% mardi matin suite à cette publication. L'action a néanmoins perdu plus de la moitié de sa valeur depuis l'IPO de juillet 2021.





