SPARTOO valorisé près de 120 millions d'euros après son introduction en bourse

Spartoo entend utiliser les fonds levés afin d'accélérer le développement de l'activité en ligne et hors ligne ainsi que l'offre de services pour les professionnels.

(AOF) - Annoncée il y a quelques semaines, l'introduction en bourse de Spartoo, un leader de la vente en ligne d'articles de mode, s'est déroulée avec succès, a déclaré la société vendredi soir. Le prix d'introduction a été fixé à 6,53 euros par action. Avec l'émission de 3 636 363 actions ordinaires nouvelles, Spartoo réalise ainsi une augmentation de capital de 23,7 millions d'euros, plus la cession par les actionnaires existants de 3,6 millions d'euros suite à l'exercice total de la clause d'extension. Cela permet à la société d'atteindre une capitalisation de d'environ 118,7 millions d'euros.

