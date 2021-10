Spartoo: un semestre sans surprise

(AOF) - Peu liquide, le titre Spartoo reste à l'équilibre aujourd'hui, figé à 6 euros, au lendemain de résultat semestriels considérés "sans surprise" par LCM Midacap. Le site Internet de vente de vêtements a ainsi enregistré au premier semestre 2021 un EBITDA ajusté de 2,73 millions d'euros, en progression de 11% sur un an. Cela fait ainsi ressortir une marge de 3,7%, en repli de 20 points de base, en raison d'une augmentation des dépenses de publicité de 32%.

La marge commerciale est quant à elle de 31,5 millions d'euros, et représente 42,4% du chiffre d'affaires (-10 points de base).

Le volume d'affaires (Gross Marchandise Value, ou GMV) ressort à 105,98 millions d'euros, en hausse de 19% sur un an, dont 94,8 millions rien que pour l'activité BtoC (+16%). L'offre de services pour compte de tiers (logistique) a pour sa part connu une forte progression de 46%, grâce notamment au lancement en début d'année de l'activité TooBone (logistique et transport).

Ainsi, les ventes semestrielles ressortent en augmentation de 19% à 74,4 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des magasins Spartoo progresse de plus de 40% par rapport à 2020 et, depuis leur réouverture, l'activité est en très forte progression et dépasse les niveaux de 2019, note le site marchand.

Au 30 juin 2021, Spartoo disposait d'une trésorerie de 14,5 millions d'euros, position n'incluant pas la levée de fonds de plus de 20 millions d'euros réalisée en juillet dernier dans le cadre de son introduction en bourse.

Commentant cette publication, Boris Saragaglia, co-fondateur et PDG de Spartoo, a déclaré : "La croissance de l'Ebitda, qui intègre notamment une augmentation des investissements publicitaires conformément à la stratégie visant à mieux faire connaître la marque Spartoo, ressort conforme à nos attentes. Compte tenu de ces tendances positives et de l'accélération des investissements de croissance, Spartoo est confiant dans le bon déploiement du plan stratégique récemment annoncé lors l'IPO."

La plateforme de vente en ligne ne donne aucun détail concernant ses perspectives au second semestre, mais LCM affirme qu'elle se montre prudente en raison d'un effet de base moins favorable, notamment au dernier trimestre, et des pressions sur les approvisionnements. Mais cela ne devrait pas remettre en cause l'objectif de croissance à deux chiffres sur l'exercice, estime l'analyste.

Celui-ci a par ailleurs initié ce matin le suivi de la valeur avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 9,2 euros. "Le titre n'a quasiment pas évolué depuis son introduction en bourse et laisse apparaitre des ratios attractifs selon nous, écrit le broker. [...] Nos estimations intègrent un scenario prudent alors que le second semestre est généralement plus contributeur".

