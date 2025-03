Spartoo, Thales... Les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Spartoo

Spartoo a annoncé le rachat à Highland Capital Partners de 2 867 401 actions par le management du groupe. Highland Capital Partners détenait environ 15,7% du capital du spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne en Europe. A l'issue de cette acquisition, le management du groupe détient 28,9% du capital et 28,9% des droits de vote de la société. Boris Saragaglia, co-fondateur et PDG, a déclaré : "Je tenais à remercier Highland Capital Partners, un actionnaire historique de long terme, pour son accompagnement et sa présence au capital de Spartoo depuis plus de 15 ans".

Thales

Thales (+23,51% à 236,70 euros) a enregistré la plus forte hausse du CAC 40 cette semaine grâce à la perspective d'une forte augmentation des dépenses militaires en Europe et après la publication de résultats 2024 solides. Il a enregistré jeudi un nouveau plus haut historique à 264,40 euros.