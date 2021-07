Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spartoo : succès de son introduction en bourse Cercle Finance • 05/07/2021 à 08:01









(CercleFinance.com) - Spartoo, un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, annonce le succès de son introduction en bourse sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth à Paris. L'introduction en bourse permet à la Société de réaliser une augmentation de capital de 23,7 millions d'euros via l'émission de 3.636.363 actions ordinaires nouvelles. Compte tenu de l'exercice total de la clause d'extension, les Actionnaires Cédants ont cédé 545.454 actions ordinaires permettant de porter la taille de l'Offre à 27,3 millions d'euros. La taille de l'Offre pourra être portée à 31,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Avec une demande s'élevant à 35,8 millions d'euros sur la base du Prix de l'Offre, l'Offre a été sursouscrite 1,5 fois.

Valeurs associées SPARTOO Euronext Paris 0.00%