Spartoo : son objectif de croissance de 10% de son volume d'affaires sur 2022 et 2023 est caduc

(AOF) - Spartoo, un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, annonce que son objectif de croissance de 10% de son volume d'affaires pour les exercices 2022 et 2023 est caduc. La société avait précédemment communiqué sur un objectif de croissance du volume d'affaires supérieure à 10% par an jusqu'en 2024. Cette révision fait suite à la confirmation de l'essoufflement de la consommation sur le segment de la mode en ligne, observée en particulier au cours du mois d'octobre.

" De nombreux facteurs conjoncturels s'additionnent et impactent le moral des consommateurs, réduisant la dynamique des ventes globales de la plupart des acteurs de la vente d'articles de mode " a expliqué la société. L'impact de l'inflation sur la consommation restera difficile à prévoir sur les 18 prochains mois.

Spartoo réaffirme par ailleurs la solidité de sa structure financière avec une trésorerie de 26 millions d'euros, une situation d'endettement net de -0,6 million d'euros et un gearing de -1,8% au 30 juin 2022.

