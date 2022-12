Spartoo : sa filiale TooPost accélère son développement en 2022

(AOF) - Spartoo, un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, annonce que plus de 165 e-commerçants font désormais confiance à son offre TooPost pour optimiser leur transport. Desservant une quinzaine de destinations en Europe et s'appuyant sur l'expertise historique de Spartoo en termes d'organisation de l'acheminement des colis, l'activité de commissaire de transport TooPost propose une prestation de bout en bout, assurant à date la livraison de plus de 4 millions de colis chaque année dont au moins 98% dans les délais indiqués.

Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, déclare : " Nous nous réjouissons du succès de l'offre TooPost qui a attiré près de 50 nouveaux clients depuis janvier 2022. Dans un contexte d'accélération de l'inflation, les e-commerçants souhaitent optimiser leurs coûts de transport. Un enjeu crucial que permet d'adresser TooPost au travers de sa solution clé en main disponible en France et à l'international grâce au réseau construit dans toute l'Europe. Nous entendons poursuivre dans les mois qui viennent le développement de notre activité de services pour compte de tiers, vitrine de notre savoir-faire unique des métiers du e-commerce, que ce soit par le biais de TooPost ou de TooBone, notre offre intégrée de logistique et transport. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.

En savoir plus sur le secteur "grande distribution"

Deux grands défis pour le secteur

Le chiffre d'affaires des enseignes de la distribution a progressé de 6,6 % au troisième trimestre 2022 selon le panéliste IRI. Une telle performance n'avait pas été enregistrée depuis les confinements de 2020. Toutefois, depuis fin septembre, les volumes reculent suite à la hausse des prix. Les résultats des acteurs français, plutôt épargnés jusqu'à présent, devraient donc en pâtir. D'ailleurs, aux Etats-Unis, Walmart et Target ont lancé des avertissements sur leurs résultats.

Autre défi : la désorganisation logistique. D'après les données de NielsenIQ, le taux de ruptures a encore progressé dans les rayons pour atteindre 5,8 % fin octobre. Cela représente un manque à gagner de 3,5 milliards d'euros depuis le début de l'année. D'après Système U, ces troubles n'ont jamais été constatés depuis plus de cinquante ans. Les raisons sont multiples : à la fois climatiques, géopolitiques, logistiques, inflationnistes, et également liées aux comportements des consommateurs, qui stockent certains articles. En revanche la grève dans les raffineries paraît avoir eu peu d'impact car les enseignes sont parvenues à s'organiser.