Spartoo prend une participation minoritaire au capital de SAAJ

(AOF) - Spartoo a signé une offre ferme pour une prise de participation minoritaire au capital de la marque française responsable SAAJ pour accélérer son développement. SAAJ est une marque digital native à forte croissance, créée en 2016 par Maelys et Jérémy. Elle se distingue par des créations originales entièrement dessinées et conçues à Paris, au sein de l'atelier de la marque, et un mode de production responsable avant-gardiste.

" Ainsi, en plus d'utiliser des matières premières éco-responsables, la très grande majorité des collections SAAJ sont fabriquées en France, dans leur propre unité de production, en accord avec l'engagement de la marque en faveur du savoir-faire français, de la juste rémunération des artisans et de l'écologie ", souligne le spécialiste de la mode en ligne.

Les initiatives sont nombreuses pour "mettre au pas" les Gafa. La Chine multiplie les enquêtes et sanctions contre les champions comme Alibaba, avec l'objectif de combattre la concurrence déloyale sur Internet. Aux Etats-Unis, des procès historiques vont avoir lieu contre Google, Facebook et Amazon. Au sein de l’Union Européenne, les ministres chargés du Numérique ont adopté les futurs Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), présentés en décembre 2020 par la Commission européenne. Cette dernière cherche à prévenir en amont les abus et se prépare à davantage contrôler les acquisitions des géants du Net et leur impact sur la concurrence. Les pays du G7, ralliés par 130 pays réunis au sein de l’OCDE, ont déjà réussi à encadrer ces acteurs sur le plan fiscal grâce à l’instauration d’un impôt minimum mondial de 15%.

L'explosion des "dark stores"

Huit acteurs se sont lancés sur le créneau de la livraison express. Les pionniers - le français Cajoo, le britannique Dija ou les allemands Flink et Gorillas – doivent désormais affronter le turc Getir et le russe Yango Deli. Ces acteurs rivalisent de rapidité pour ouvrir des « dark stores », surfaces de 300 à 400m 2 en rez-de-chaussée où sont préparées les commandes. Signe de la vitalité de cette activité, le turc Getir a levé en juin 2021 460 millions d’euros, ce qui valorise l’entreprise 6,3 milliards, soit presque la moitié de la valorisation de Carrefour… Les distributeurs traditionnels réagissent : Carrefour a pris une participation dans Cajoo et 900 de ses magasins proposent également la livraison de courses express (entre 20 et 40 minutes).