Spartoo : le projet d'entrée en Bourse se précise

(CercleFinance.com) - Spartoo a prévu d'organiser une conférence de presse le 21 juin afin de présenter son projet d''introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. Le site de vente en ligne a annoncé dans un courriel diffusé hier soir que ce webinaire en direct serait aussi l'occasion de faire le point sur ses activités. Spartoo - qui distribue des articles de mode (chaussures, prêt-à-porter, sacs) dans plus de 30 pays d'Europe - a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 134 millions d'euros, sur la base d'un volume d'affaires brut (GMV) de 194 millions d'euros dont 39% a été réalisé à l'international. Ce projet d'entrée en Bourse confirme en tout cas le dynamisme du marché des IPO à Paris, maintenant constaté depuis plusieurs semaines. Le spécialiste de la livraison Colis Privé ou le géant français du cloud OVH seraient également en train de préparer leurs introductions, ce qui signifie que la saison des IPO est loin d'être finie.

