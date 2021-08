Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spartoo : l'option de surallocation partiellement exercée information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - Le groupe français de vente d'articles de mode en ligne Spartoo a annoncé mardi que l'option de surallocation de son opération d'introduction en Bourse avait été partiellement exercée. Natixis, en qualité d'agent stabilisateur, a en effet exercé l'option de surallocation à hauteur de 488.891 actions au prix de l'offre, soit 6,53 euros par action, ce qui correspond à un montant total d'environ 3,2 millions d'euros. En conséquence, le nombre total d'actions Spartoo offertes dans le cadre de l'introduction atteint 4.670.708 actions, ce qui porte la taille de l'offre à environ 30,5 millions d'euros. A la suite de l'exercice partiel de l'option de surallocation, le flottant s'élève à 23% du capital. Depuis son entrée en Bourse, le 7 juillet, le titre Spartoo affiche un parcours globalement stable.

Valeurs associées SPARTOO Euronext Paris -2.30%