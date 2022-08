Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spartoo: l'investissement dans Saaj Paris est bouclé information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le site de vente de mode en ligne Spartoo a annoncé lundi la finalisation de sa prise de participation minoritaire au capital de la marque Saaj, via notamment une augmentation de capital.



Le distributeur avait annoncé, à la fin du mois de juin, avoir signé une offre ferme en vue de prendre participation minoritaire au sein de cette marque française 'digital native' qui bénéficie d'une forte croissance.



Cet atelier parisien, qui fabrique ses vêtements en en Europe avec des matières de qualité, s'est spécialisé dans la mode féminine.



Spartoo rappelle que cet investissement doit lui permettre d'accélérer son développement.





