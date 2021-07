Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spartoo : en retrait pour son premier jour de cotation Cercle Finance • 07/07/2021 à 11:56









(CercleFinance.com) - L'action du groupe de vente d'articles de mode en ligne Spartoo évoluait en baisse mercredi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris. L'action se traite actuellement à 6,40 euros, ce qui représente une baisse de près de 2% par rapport au prix d'introduction de 6,53 euros, alors que le marché parisien s'inscrit, lui, en légère hausse. Spartoo - qui propose 8000 marques et 700.000 références dans plus de 30 pays en Europe - a mis aujourd'hui sur le marché les 18,2 millions d'actions qui composent son capital. Sur ce chiffre, 3,6 millions de nouvelles actions ont été émises et 545.454 actions existantes ont été cédées dans le cadre de l'offre, qui représente 27,3 millions d'euros. Sur la base du prix d'introduction, la capitalisation boursière de la société ressort à 118,7 millions d'euros.

Valeurs associées SPARTOO Euronext Paris -0.61%