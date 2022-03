Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spartoo: baisse de 13% de l'EBITDA ajusté en 2021 information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 10:24









(CercleFinance.com) - Spartoo a publié lundi soir, au titre de 2021, un EBITDA ajusté en baisse de 12,7% à 5,5 millions d'euros, soit une marge de 3,7% pour un chiffre d'affaires en croissance de 12,2% à 150,3 millions, des performances en ligne avec les attentes d'Oddo BHF.



Suite à cette publication, le bureau d'études ajuste légèrement son scénario 2022 et attend à présent un CA de 165 millions d'euros (contre 159 millions auparavant), en croissance de 10%, et maintient sa prévision d'un EBITDA de cinq millions d'euros.



Oddo BHF reste à 'surperformance' sur Spartoo, malgré un objectif de cours abaissé de 7,5 à 6,5 euros, 'compte tenu d'une valorisation très faible et de perspectives moyen terme intéressantes pour le groupe qui délivre bien le plan annoncé lors de l'IPO'.





Valeurs associées SPARTOO Euronext Paris +0.44%