Spartoo accélère son développement via sa participation dans la marque SAAJ Paris

(AOF) - Spartoo, un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, a officialisé sa prise de participation minoritaire avec lSAAJ Paris via notamment une augmentation de capital pour accompagner son développement. Cette marque digitale native à forte croissance créée en 2016 par Maelys et Jérémy, se distingue par des créations originales entièrement dessinées et conçues à Paris, au sein de l’atelier de la marque, et un mode de production responsable avant-gardiste.

"Nous sommes très honorés de rejoindre Maelys et Jérémy dans cette aventure entrepreneuriale à forte croissance. Attachée à la réindustrialisation de la France et à l'utilisation de matières plus respectueuses de la planète, SAAJ s'inscrit parfaitement dans cette vision. Nous travaillerons aux cotés des fondateurs pour leur apporter nos ressources et notre expertise dans le développement d'entreprises à forte croissance en France et à l'international", a déclaré Boris Saragaglia, co-fondateur et président-directeur général de Spartoo.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.

Transformation urbaine pour valoriser le patrimoine immobilier

Plusieurs initiatives ont vocation à densifier le foncier autour des hypermarchés ou/et à jouer la mixité des usages (commerce, bureau, logement et même logistique urbaine). Nhood, la société lancée par la famille Mulliez, a pour mission de transformer en quartiers mixtes des sites appartenant aux foncières d'Auchan, Ceetrus et Nodi, et des actifs immobiliers d'autres sociétés du groupe. Elle va accélérer dans ce métier de la régénération urbaine. La famille Mulliez avait prévu d'investir 1,8 milliard d'euros entre 2022 et 2026 dans ses projets immobiliers. Cet objectif devrait être bientôt revu à la hausse. Carrefour s'est quant à lui allié, début 2021, au promoteur Altarea pour transformer des zones commerciales en quartiers mixtes.