SpaceXSI de Musk rejette toute responsabilité dans le cadre du procès intenté par une députée britannique concernant les images de Grok

La société SpaceXSI d'Elon Musk a déposé sa défense contre le recours intenté par une députée britannique concernant des images truquées d'elle-même créées à l'aide de la plateforme d'IA Grok, arguant qu'un contenu manifestement fictif et généré par l'IA ne peut porter atteinte au droit à la vie privée d'une personne.

Jess Asato , membre du Parti travailliste britannique au pouvoir, qui a publiquement critiqué tant Musk que Grok, a intenté une action en justice après que des utilisateurs ont généré des images à caractère sexuel la représentant, notamment une vidéo dans laquelle elle « est endormie au chloroforme et préparée à subir une agression sexuelle ».

Dans sa réponse écrite, datée du 29 octobre, SpaceXSI, entité de SpaceX SPCX.O , la société de Musk, nie toute responsabilité quant à toute violation présumée des droits à la vie privée ou à la protection des données de Mme Asato.

Mme Asato a déposé sa plainte devant la Haute Cour de Londres pour utilisation abusive d’informations privées et violation des lois sur la protection des données, alléguant que la manière dont Grok a été conçu et entraîné lui a permis de générer du contenu à caractère sexuel.

La défense de l’entreprise, dans le cadre de l’une des premières affaires visant à déterminer la responsabilité liée à la conception d’un système d’IA, pourrait donner un aperçu de la manière dont les concepteurs pourraient contester des poursuites similaires.

Les avocats de SpaceX Super Intelligence LLC ont déclaré avoir supprimé les images d’Asato générées par l’IA qui enfreignaient ses conditions d’utilisation, notamment la vidéo montrant Asato sous l’effet du chloroforme.

Ils ont toutefois fait valoir que les autres images dont la mise à disposition avait été autorisée « seraient perçues par des personnes raisonnables et sensées consultant ce contenu comme étant générées par l’IA, fictives et invraisemblables… plutôt que comme des images réalistes », ce qui signifie qu’Asato ne peut raisonnablement s’attendre à bénéficier d’une protection de sa vie privée.

SpaceXSI fait également valoir qu’elle n’a pas porté atteinte aux droits d’Asato en matière de protection des données, notamment parce qu’elle « n’a pas déterminé le contenu des consignes données par les utilisateurs concernés ».

UNE LÉGISLATRICE ESTIME QUE LES PLATEFORMES DOIVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES

Mme Asato a déclaré jeudi dans un communiqué que ceux qui développent de puissants outils d’IA doivent assumer leurs responsabilités.

"SpaceX SI veut jouer sur les deux tableaux", a déclaré Mme Asato.

"L’entreprise admet avoir développé le modèle d’IA, réécrit les requêtes des utilisateurs pour y ajouter ses propres détails graphiques, extrait des images de partout sur Internet et publié les résultats depuis un compte qu’elle contrôle", a-t-elle précisé, ajoutant: "Pourtant, elle prétend également n’être qu’un simple spectateur neutre, sans aucune responsabilité juridique".

Mme Asato sollicite une ordonnance judiciaire exigeant que SpaceXSI, anciennement appelée xAI puis SpaceXAI, "mette en œuvre des mesures techniques efficaces et permanentes" afin de garantir que Grok ne puisse pas créer d’images manipulées d’elle.

SpaceXSI affirme qu’elle n’a pas droit à une telle ordonnance.

Grok, distribué via la plateforme de réseaux sociaux X, fait l’objet d’enquêtes réglementaires dans plusieurs pays suite à un tollé suscité par son utilisation pour créer des images sexualisées non consenties.

À la mi-janvier, xAI a déclaré avoir restreint les possibilités de retouche d’images dans Grok et empêché les utilisateurs de générer des images de personnes portant des vêtements suggestifs "là où cela est illégal".

Mais Reuters a constaté début février que, même après ces nouvelles restrictions, Grok continuait à générer des images à caractère sexuel de personnes, alors même que les utilisateurs signalaient explicitement que les personnes concernées n’avaient pas donné leur consentement. X et xAI n’ont pas répondu aux questions détaillées de Reuters concernant la génération de contenu à caractère sexuel par Grok.

En juillet, xAI a poursuivi en justice un homme aux États-Unis, l’accusant d’avoir utilisé Grok à mauvais escient pour créer du contenu pédopornographique, dans l’une des premières affaires de ce type intentées par une entreprise spécialisée dans l’IA.