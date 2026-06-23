SpaceX voit ses pertes s'aggraver après une chute de 600 milliards de dollars ; les valeurs technologiques reculent à nouveau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent alors que l'engouement pour l'IA s'essouffle

* Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 laissent entrevoir une chute de plus de 800 points pour l'indice

* Les anticipations de hausse des taux de la Fed accentuent la nervosité des marchés

(Mises à jour tout au long de l'article) par Shashwat Chauhan

Les actions de SpaceX, la société d’Elon Musk, ont encore reculé mardi, après trois séances de vente massive qui ont fait perdre plus de 600 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l’entreprise, tandis que le secteur technologique, très surévalué, semble en passe de prolonger sa chute.

L'actionde cette entreprise spécialisée dans les fusées et l'intelligence artificielle SPCX.O ont reculé de 1,9 % à151,6 dollarsplus tôt dans la journée. Le titre a chuté de 5 % pour atteindre 146,88 dollars, passant ainsi sous la barre des 150 dollars, son cours d’ouverture le jour de son introduction en bourse.

L'introduction en bourse record de SpaceX a déclenché une frénésie boursière au cours de sa première semaine en tant que société cotée, durant laquelle elle a brièvement dépassé Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O en termes de capitalisation boursière avant de reculer. La dernière capitalisation boursière de SpaceX s'élevait à 1,99 billion de dollars.

« Je serais prudent avant de considérer cela comme une seconde opportunité d’achat. La baisse semble spectaculaire en termes d’ampleur, mais ces fluctuations ne sont pas inhabituelles pour une action dont le flottant est si faible », a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau.

Les actions de la société se négocient actuellement à plus de 10 % au-dessus de leur prix d’introduction en bourse de 135 dollars.

Les grandes introductions en bourse connaissent souvent des turbulences lors de leurs premiers jours sur le marché public. Une analyse de Reuters portant sur les 50 introductions en bourse les mieux valorisées au cours des cinq dernières années a montré que, dans environ trois quarts des cas, les investisseurs auraient mieux fait d’acheter un fonds indiciel S&P 500 plutôt que d’investir dans une grande introduction en bourse.

SpaceX a également annoncé une émission obligataire en début de semaine.

LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE DANS SON ENSEMBLE EST ÉGALEMENT EN BAISSE

Dans le même temps, les contrats à terme sur l’indice Nasdaq 100, fortement orienté vers les technologies NQcv1 , ont chuté de 3,1 %, ce qui laisse présager une baisse de plus de800 points. Selon les calculs de Reuters, l’indice perdra 1 150 milliards de dollars de capitalisation boursière s’il recule de 2,79 %.

Les fabricants de puces, qui se sont imposés comme parmi les grands gagnants de la tendance «IA» depuis le début de l’année, ont également enregistré de lourdes pertes. Intel INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont chacun chuté de 7,2 %.

Les fabricants de puces mémoire — les valeurs les plus performantes du S&P 500 .SPX depuis le début de l’année — ont pris du retard mardi, Micron Technology MU.O reculant de 8,4 %, SanDisk SNDK.O de 9,1 % et Western Digital WDC.O de 7,5 %. Les fabricants de puces mémoire sud-coréens ont également enregistré de fortes baisses .

Six des septentreprises du groupedes « Magnificent Seven »— les plus grandes valeurs technologiques de Wall Street — ont été sous pression alors que les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses élevées en matière d’IA se sont accrues.

Souvent qualifiées d’« hyperscalers », ces entreprises ont investi des milliards pour renforcer leurs infrastructures d’IA, bienqu’il soit encore difficile de démontrer clairement que les produits d’IA peuvent générer des rendements justifiant cesdépenses.

Lauren Hyslop, gestionnaire d’investissement chez Mattioli Woods, a cité parmi les raisons de cette vague de ventes un contexte de taux d’intérêt plus difficile et des inquiétudes quant à l’ampleur des capitaux nécessaires pour financer la prochaine phase d’investissement dans l’IA.

Alphabet GOOGL.O a perdu 2,1 %, Amazon.com AMZN.O a reculé de 0,9 %, Tesla TSLA.O a baissé de 2,7 %, Nvidia

NVDA.O a perdu 2,7 % et Apple AAPL.O a reculé de 0,9 %dans les échanges avant l’ouverture. Si ces baisses se confirment, ces entreprises devraient voir leur capitalisation boursière cumulée diminuerde 331 milliards de dollars .

Les valeurs technologiques sensibles aux taux d’intérêt ont également souffert des anticipations d’un resserrement de la politique monétaire sous la présidence de Kevin Warsh à la Réserve fédérale américaine, d’autant plus que les dernières données économiques indiquent une économie résiliente.

Microsoft MSFT.O a fait figure d’exception, progressant de 1,3 %, dans la lignée de la hausse des valeurs du secteur des logiciels telles que Workday WDAY.O et Salesforce CRM.N .