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SpaceX va acquérir des fréquences permettant la mise en place des services Starlink Mobile
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 22:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions et des informations boursières dans les paragraphes 2 et 3)

SpaceX SPCX.O a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir un portefeuille de licences de spectre en bande basse à l'échelle nationale, ce qui permettra à Starlink Mobile de devenir un opérateur de télécommunications majeur aux États-Unis.

Si le spectre mondial existant de Starlink Mobile dans la bande moyenne à 2 GHz offrira une capacité à haut débit aux États-Unis, ce nouveau spectre permettra au signal de Starlink Mobile de traverser les obstacles.

L'action de T-Mobile US TMUS.O a reculé de 2,7% en séance prolongée, tandis que celles de Verizon VZ.N et d'AT&T T.N ont respectivement perdu 3% et 3,6%.

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