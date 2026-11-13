SpaceX tentera de récupérer Starship pour la première fois lors de son 15e vol

Le prochain vol de Starship de SpaceX SPCX.O , prévu vendredi, marquera la première tentative de récupération du vaisseau spatial sur son site de lancement au Texas, plutôt que de l’abandonner dans l’océan - un test crucial pour atteindre l’objectif du projet d’Elon Musk de mettre au point un système de fusée entièrement réutilisable.

Haute de 124 mètres, la fusée Starship doit décoller à 16h 45 (22h45 GMT) depuis les installations de lancement Starbase de SpaceX, dans le sud du Texas, pour son 15e vol depuis 2023 et le deuxième à transporter un lot de satellites Starlink opérationnels. La mission représente donc à la fois une opportunité commerciale et un test majeur pour une fusée encore en développement.

Vendredi matin, SpaceX n’avait toujours pas reçu d’autorisation de lancement de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) américaine. La FAA, qui délivrait généralement les autorisations la veille des précédents lancements de Starship, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

SpaceX considère la fusée Starship de nouvelle génération comme un élément essentiel à l’expansion de son réseau Starlink avec davantage de satellites et, à l’avenir, au déploiement d’une vaste constellation de satellites capables de traiter des données liées à l'IA, baptisée Starmind.

Lors de son dernier vol, en septembre, Starship avait atteint l’orbite avec ses satellites malgré l’arrêt de plusieurs moteurs en cours de vol. Cette mission, qui devait durer 10 heures, s’est achevée après environ trois heures par un amerrissage intact dans l’océan Pacifique.

Pour la mission de vendredi, l’entreprise prévoit de ramener au Texas à la fois le propulseur Super Heavy et l’étage supérieur de Starship qu’elle envoie dans l’espace. Ce dernier, la partie haute de la fusée qui fait office de vaisseau spatial, reviendra sur Terre environ 22 heures et demie après le lancement. SpaceX a déclaré que si tout se déroulait comme prévu, ce serait "une avancée décisive vers Starship fiable et rapidement réutilisable".

LA VOIE POUR STARSHIP

SpaceX a déjà ramené à trois reprises le propulseur Super Heavy, haut de 236 pieds (environ 72 mètres), sur sa rampe de lancement après avoir envoyé Starship dans l’espace ; celui-ci retombe alors verticalement dans de grands bras mécaniques fixés à sa tour de lancement environ dix minutes après le décollage. La dernière "récupération par la tour" de ce type remonte à mars 2025.

Pour cette 15e mission, SpaceX devra dégager le propulseur Super Heavy de la tour de lancement afin de faire place à Starship, qui devrait redescendre de l’espace après avoir effectué 14 orbites autour de la Terre. La première récupération de Starship devrait ainsi avoir lieu samedi vers 14h45 CT (20h45 GMT).

Elon Musk ambitionne d’atteindre une cadence hebdomadaire de lancements de Starship d’ici au premier semestre 2027. SpaceX prévoit également de pouvoir lancer la fusée depuis une nouvelle plateforme en Floride avant la fin de 2026.

La Nasa a contribué au financement du développement de Starship en versant environ 3,2 milliards de dollars à SpaceX depuis qu’elle a sélectionné cette fusée en 2021 comme atterrisseur lunaire dans le cadre de son programme Artemis, doté de plusieurs milliards de dollars. De son côté, SpaceX a investi au moins 15 milliards de dollars sur fonds propres dans le développement de la fusée.

La Nasa et SpaceX espèrent utiliser Starship pour ramener des astronautes sur la Lune d’ici 2028, mais plusieurs étapes de test majeures restent à franchir, ce qui, selon les analystes et les ingénieurs du secteur, repoussera probablement ce calendrier. Parmi ces étapes figure la démonstration du transfert complexe de carburant entre des fusées "ravitailleurs" Starship en orbite, une opération indispensable pour permettre au vaisseau de voyager au-delà de l’orbite terrestre jusqu’à la Lune.

Blue Origin, la société de Jeff Bezos, développe également un atterrisseur lunaire baptisé Blue Moon, pour la Nasa dans le cadre du programme Artemis. Celui-ci devrait rejoindre Starship et un autre vaisseau spatial, la capluse Orion de la Nasa, en orbite terrestre l’an prochain, dans le cadre d’Artemis III, une mission d’essai d’amarrage préalable au lancement des missions d’alunissage prévues par l'agence, qui débuteront avec Artemis IV.

(Reportage Joey Roulette, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)