SpaceX tente une première : rattraper les deux étages de Starship

Des éléments de la mégafusée Starship de SpaceX, sur une tour de lancement à Starbase, près de Port Isabel, le 12 novembre 2026 au Texas ( AFP / Ricardo ARDUENGO )

L'entreprise américaine SpaceX d'Elon Musk veut essayer vendredi et samedi de rattraper pour la première fois les deux étages de sa mégafusée Starship qu'elle souhaite rendre entièrement réutilisable.

Pensée pour mener des voyages vers la Lune et Mars et transporter des satellites comme des centres de données dans l'espace, cette fusée noire et argentée de 124 mètres est la plus grande et la plus puissante jamais conçue.

Si SpaceX a déjà réussi à trois reprises à récupérer l'étage inférieur — le propulseur nommé Super Heavy — en vue de le réutiliser, elle n'a jamais tenté cette périlleuse manoeuvre avec l'étage supérieur, le vaisseau Starship qui donne par extension son nom à la fusée entière.

Pour ce 15e vol test planifié de vendredi à samedi, le lancement depuis la base texane de l'entreprise est prévu à partir de 16h45 locales (22h45 GMT), pour un vol de plus de 22 heures.

Une fenêtre de repli est possible de samedi à dimanche.

La météo semblait sourire à Elon Musk et l'aval indispensable du régulateur américain de l'aviation (FAA) est finalement tombé en début d'après-midi.

14 tours de la Terre

Après le décollage et la séparation des deux étages de la fusée, SpaceX compte faire redescendre de manière maîtrisée l'étage inférieur ayant propulsé l'ensemble.

Il rejoindra le pas de tir, situé sur la côte texane à la frontière du Mexique, et se logera entre de gigantesques bras mécaniques qui l'immobiliseront, une manoeuvre spectaculaire prévue 6 min 35 sec après le début du vol.

Des personnes à bord de bateaux observent le retour réussi du propulseur Super Heavy du Starship de SpaceX sur le pas de tir de Starbase, près de Boca Chica, au Texas, le 6 mars 2025 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

L'étage supérieur de la fusée, le vaisseau, continuera lui sa course pour atteindre l'orbite terrestre. SpaceX prévoit qu'il y déploie 26 satellites destinés à enrichir sa constellation d'internet satellitaire Starlink.

Il est prévu qu'il effectue environ 14 tours de la Terre avant de regagner samedi le site de lancement.

Si ce rattrapage est similaire en apparence à celui du premier étage, il est en fait beaucoup plus complexe car le vaisseau retombera bien plus rapidement et de bien plus haut.

"Des millions d'éléments en mouvement" devront "tous fonctionner correctement pour que la récupération soit réussie", explique à l'AFP Kathleen Curlee, analyste spatiale à l'université Georgetown.

SpaceX ne tentera ces manoeuvres que si les voyants sont au vert, car une perte de contrôle de l'un ou l'autre des étages de la fusée pourrait s'avérer très dangereuse.

Mais un succès "constituera une avancée majeure", souligne Clayton Swope du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).

"Saint Graal"

L'entreprise de l'homme le plus riche du monde a déjà révolutionné le secteur spatial avec ses fusées Falcon en partie réutilisables, rappelle l'expert.

Mais avec Starship, SpaceX cherche à "concrétiser le Saint Graal du lancement spatial, à savoir obtenir un véhicule entièrement réutilisable, ce que personne n'a vraiment réussi à faire jusqu'à présent".

Le propulseur Super Heavy du Starship est saisi sur le pas de tir à Starbase, près de Boca Chica le 13 octobre 2024 au Texas ( AFP / SERGIO FLORES )

Pour le réutiliser, il faudra s'assurer que le vaisseau n'ait pas été trop endommagé par la rentrée dans l'atmosphère et qu'il puisse à nouveau voler rapidement sans nécessiter de grands travaux, comme c'était le cas pour les anciennes navettes spatiales de la Nasa.

Une telle réutilisation rapide permettrait à l'entreprise de faire d'importantes économies et d'accélérer sa cadence de vol.

SpaceX doit rattraper le retard qu'elle a accumulé dans la conception de cette ambitieuse mégafusée, sur laquelle la Nasa compte notamment pour son programme lunaire Artémis.

Après une entrée en Bourse retentissante en juin, l'entreprise a mené à bien en septembre le premier vol orbital de Starship, toutefois écourté en raison d'un problème de moteur. Et elle investit à tout va pour construire d'autres tours de lancement pour sa mégafusée en Louisiane et en Floride.

Mais d'autres défis techniques, notamment le transfert de carburant en orbite, restent à relever avant que Starship puisse être prête pour des voyages vers la Lune ou encore Mars.