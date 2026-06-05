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SpaceX signe un accord avec Google dans le domaine du cloud
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 21:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 et 3)

SpaceX a annoncé vendredi avoir conclu un accord pluriannuel de services cloud avec Google, la filiale d'Alphabet GOOGL.O , pour l'accès à des capacités de calcul.

Dans le cadre de cet accord, Google versera à SpaceX 920 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) par mois d'octobre de cette année à juin 2029, la capacité étant progressivement augmentée jusqu'en septembre à un tarif réduit, a indiqué l'entreprise spatiale d'Elon Musk dans un document déposé auprès de la SEC américaine.

NVDA.O La capacité de calcul fournie comprend environ 110 000 GPU et CPU Nvidia, ainsi que de la mémoire et d'autres composants connexes.

Valeurs associées

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NVIDIA
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