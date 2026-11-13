SpaceX s'apprête à lancer le 15e vol de Starship, dans le but de réaliser un aller-retour sans précédent

Le prochain vol de Starship, prévu vendredi, de SpaceX SPCX.O , comprendra une première tentative de récupération du vaisseau spatial lors de son atterrissage sur le site de lancement au Texas, plutôt que de le larguer en mer. Il s’agit d’un test crucial pour le projet d’Elon Musk visant à produire un système de fusée entièrement réutilisable.

La fusée Starship de 407 pieds de haut (124 m) devait être lancée à 16h45 CT (22h45 GMT) depuis les installations Starbase de SpaceX, dans le sud du Texas, pour son 15e vol depuis 2023 et le deuxième à mettre en orbite un lot de satellites Starlink opérationnels . Cette mission constitue à la fois une source de revenus pour son activité de connectivité par satellite et un test décisif pour une fusée de nouvelle génération toujours en cours de développement .

SpaceX a obtenu sa licence de lancement auprès de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) pour le vol de Starship quelques heures avant son décollage prévu, levant ainsi le dernier obstacle réglementaire à la mission.

Le colosse spatial et de l’IA de Musk considère Starship comme un élément crucial pour étendre son réseau de satellites Internet Starlink et, à l’avenir, de déployer un vaste essaim de satellites de traitement de données par IA baptisé Starmind , alors que l’entreprise se positionne de plus en plus comme un géant des infrastructures de haute technologie .

Le dernier lancement de Starship par SpaceX remonte au mois de septembre: la fusée avait alors placé en orbite pour la première fois une charge utile composée de satellites, malgré l’arrêt de certains moteurs en cours de vol. Cette mission, qui devait durer 10 heures, s’est achevée au bout d’environ trois heures par un amerrissage en bon état de l’étage supérieur dans l’océan Pacifique.

Pour la mission de vendredi, l’entreprise s’attend à ce que le propulseur Super Heavy (étage inférieur) de Starship et son étage supérieur, destiné à l’équipage et au fret, reviennent vers le site de lancement de l’engin spatial au Texas pour un atterrissage et une récupération en toute sécurité. Selon les prévisions, l’étage supérieur devrait atterrir environ 22 heures après le lancement. SpaceX a déclaré que si cet exploit était réalisé , ce serait « une avancée décisive pour faire de Starship une fusée fiable et rapidement réutilisable ».

LA VOIE EST LIBÉRÉE POUR STARSHIP

SpaceX a déjà ramené à trois reprises le propulseur Super Heavy, haut de 236 pieds , sur sa rampe de lancement après avoir envoyé Starship dans l’espace. Le propulseur revenait alors de lui-même sur Terre quelques minutes après le lancement et descendait doucement, à la verticale, pour être récupéré par une paire de grands bras mécaniques fixés à la tour de lancement . La dernière « récupération par la tour » de ce type remonte à mars 2025.

Pour la 15e mission, SpaceX devra retirer le propulseur Super Heavy de la rampe de lancement afin de faire place à Starship, qui devrait redescendre de l’espace après avoir effectué 14 orbites autour de la Terre. La première récupération de Starship devrait donc avoir lieu samedi vers 14h45 CT (20h45 GMT).

Musk a déclaré qu’il prévoyait d’atteindre un rythme hebdomadaire de lancements de Starship d’ici le premier semestre 2027, tandis que SpaceX a indiqué qu’elle pourrait commencer à lancer Starship depuis une nouvelle rampe de lancement en Floride d’ici fin 2026.

La Nasa a contribué au financement du développement de Starship en versant environ 3,2 milliards de dollars à SpaceX depuis qu’elle a sélectionné cette fusée en 2021 pour servir de module d’alunissage à ses astronautes dans le cadre du programme lunaire américain Artemis, doté de plusieurs milliards de dollars. SpaceX a investi au moins 15 milliards de dollars de ses propres fonds dans le développement de la fusée.

La Nasa et SpaceX prévoient que Starship permettra d’envoyer des hommes sur la Lune d’ici 2028, bien que plusieurs étapes de test majeures restent à franchir, ce qui, selon les analystes et les ingénieurs du secteur, devrait repousser ce calendrier. Parmi ces étapes figure la démonstration de transferts complexes de carburant entre des fusées « ravitailleurs » Starship en orbite, un processus clé qui permettra à Starship de voyager au-delà de l’orbite terrestre jusqu’à la Lune.

Blue Origin, la société de Jeff Bezos, développe également un module lunaire, Blue Moon, pour la Nasa dans le cadre du programme Artemis. Blue Moon devrait rejoindre Starship et un autre engin spatial, la capsule Orion de la Nasa, en orbite terrestre l’année prochaine pour Artemis III, une mission d’essai d’amarrage préalable au lancement des missions d’alunissage prévues par la Nasa, qui débuteront avec Artemis IV.