SpaceX s'adresse à quatre banques de Wall Street en vue d'une éventuelle introduction en bourse, selon le FT

SpaceX, la société d'Elon Musk, est en train de recruter des banquiers d'affaires dans quatre firmes de Wall Street pour des rôles de premier plan dans le cadre d'une éventuelle introduction en bourse, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley sont pressenties pour occuper des postes de direction dans le cadre de l'introduction en bourse, selon le rapport .

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et SpaceX n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

D'autres banques sont également susceptibles de décrocher des rôles lors de l'introduction en bourse, selon le rapport, tout en ajoutant qu'aucune décision finale n'a encore été prise et que la situation pourrait changer.

Reuters a rapporté le mois dernier, en citant des personnes, que Morgan Stanley apparaît comme un concurrent majeur pour un rôle clé dans l'introduction en bourse de SpaceX, car les liens étroits de la banque avec Musk lui donnent un avantage dans sa décision.

SpaceX est l'une des plus grandes entreprises privées au monde et son éventuelle introduction en bourse serait très complexe.