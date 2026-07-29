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SpaceX remporte une commande de 1,6 milliard de dollars de la part de la Space Force américaine pour 18 lancements de Falcon 9
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 21:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX a reçu mercredi une commande de 1,6 milliard de dollars de la part de la Force spatiale américaine pour le lancement, d’ici à 2027, de 18 missions Falcon 9 transportant des satellites du Pentagone destinés à la détection et au ciblage d’objets aériens, a indiqué cette branche de l’armée.

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