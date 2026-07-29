SpaceX remporte une commande de 1,6 milliard de dollars de la part de la Space Force américaine pour 18 lancements de Falcon 9

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SpaceX a reçu mercredi une commande de 1,6 milliard de dollars de la part de la Force spatiale américaine pour le lancement, d’ici à 2027, de 18 missions Falcon 9 transportant des satellites du Pentagone destinés à la détection et au ciblage d’objets aériens, a indiqué cette branche de l’armée.