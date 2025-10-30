SpaceX propose à la Nasa un plan d'alunissage "simplifié" pour le vaisseau Starship, alors que des inquiétudes pèsent sur l'avancement des travaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX, la société d'Elon Musk, a proposé jeudi à la Nasa un plan simplifié pour envoyer des humains sur la Lune à l'aide de sa fusée Starship, alors que l'agence fait pression sur ses sous-traitants pour qu'ils avancent plus rapidement afin de devancer la Chine sur la surface lunaire au cours de cette décennie.

"En réponse aux derniers appels, nous avons partagé et évalué formellement une architecture de mission simplifiée et un concept d'opérations qui, selon nous, permettra un retour plus rapide sur la Lune tout en améliorant la sécurité de l'équipage", a écrit SpaceX dans un long billet de blog sur son site web décrivant les progrès de Starship.