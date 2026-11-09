SpaceX prévoit de construire une centrale à gaz et un centre de données d'une valeur de 24 milliards de dollars au Texas

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SpaceX SPCX.O prévoit de construire une centrale électrique au gaz et un centre de supercalcul d’une valeur d’environ 24 milliards de dollars à Starbase, au Texas, selon un avis d’audience publique.

La demande de cette entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que dans celui de l’IA, intervient alors que l’opposition aux centres de données ne cesse de croître: les électeurs les ont rejetés dans 40 des 41 référendums locaux organisés, et les démocrates – dont certains avaient fait campagne en faveur d’un gel des nouveaux projets – ont pris le contrôle du Congrès américain et du poste de gouverneur du Texas lors des élections de mi-mandat.

Le dossier montre que SpaceX, qui a racheté xAI, le laboratoire d’IA d’Elon Musk, plus tôt cette année, a demandé un abattement fiscal foncier pour ce projet. La commission municipale de Starbase examinera cet abattement, ainsi qu’un accord de développement économique associé, lors d’une réunion publique le 9 décembre.

L'avis indique que l'investissement en capital estimé pour les phases initiales du projet s'élève à 24 milliards de dollars. Il précise que les travaux pourraient être réalisés en plusieurs phases et inclure de futures extensions.

SpaceX serait chargé de la construction, de la propriété et de l’exploitation des installations. Ce projet figurerait parmi les plus importants investissements privés de la vallée du Rio Grande.

La construction de sa propre centrale électrique permettrait à SpaceX d’éviter une attente de plusieurs années pour raccorder le projet au réseau électrique principal du Texas.

L’avis ne précise pas l’ampleur de cette réduction ni sa durée. Il ne donne pas non plus de détails sur la capacité de production de la centrale ni sur l’ampleur des opérations informatiques.

Lone Star Mineral Development, une filiale de SpaceX, a déposé des plans pour un gazoduc de 8 miles reliant Starbase, baptisé Starpipe, dont la mise en service est prévue d’ici janvier 2027. Il alimentera une usine en projet destinée à transformer le gaz en méthane liquide pour les fusées Starship, selon des documents examinés par Reuters en juin.

La société a annoncé le mois dernier une hausse de 161 % de son chiffre d’affaires et une multiplication par neuf de ses revenus liés à l’IA pour son troisième trimestre. Elle loue actuellement de la capacité de calcul à Google, Anthropic et d’autres entreprises.

C’est Bloomberg News qui a été le premier à faire état de cette information.