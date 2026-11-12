SpaceX prévoit d'investir plus de 74 milliards de dollars dans des campus dédiés à l'intelligence artificielle au Texas et en Arizona

SpaceX SPCX.O a déclaré jeudi qu’il prévoyait d’investir plus de 74 milliards de dollars dans deux campus de supercalcul, son site Starbase au Texas et dans le comté de Cochise, en Arizona, afin de développer ses ambitions en matière de calcul pour l’IA parallèlement à ses activités dans le domaine des fusées et des satellites.

Le secteur de l’IA de l’entreprise dirigée par Elon Musk, qui est entrée en Bourse en juin, a généré plus de la moitié de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, ce qui montre à quel point l’activité s’est diversifiée au-delà des fusées et de l’Internet par satellite Starlink.

SpaceX prévoit de consacrer plus de 24 milliards de dollars au site Starbase et environ 50 milliards de dollars au campus de l’Arizona, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le campus de l’Arizona, qui doit encore obtenir l’accord du comté de Cochise, permettrait de créer environ 5.500 emplois dans le secteur de la construction et 1.000 emplois permanents.

SpaceX a indiqué qu’elle travaillait avec des coopératives électriques locales et que le projet pourrait permettre aux membres de ces coopératives de réduire leurs factures jusqu’à 20 %. L’entreprise a précisé que le campus utiliserait un système de refroidissement à sec, sans aucun prélèvement d’eau souterraine à des fins industrielles prévu.

Le site se heurte toutefois à une certaine opposition. Une pétition réunissant 2.400 signatures a demandé aux autorités de refuser le permis, et une audience publique du comté est prévue en décembre.

Le site Starbase produirait sa propre électricité plutôt que de s'alimenter sur le réseau public.

Un avis municipal publié cette semaine a dévoilé les plans d’une centrale électrique au gaz et d’un centre de supercalcul sur un site d’environ 444 acres.

La commission municipale de Starbase doit se prononcer le 9 décembre sur un allègement de la taxe foncière pour ce projet.

SpaceX a déclaré que le projet texan avait généré plus de 3.000 emplois dans le secteur de la construction et qu’il permettrait de créer plus de 500 emplois permanents une fois opérationnel.