SpaceX participe au concours du Pentagone pour la technologie des drones autonomes, selon Bloomberg News

SpaceX, la société d'Elon Musk, et sa filiale à 100 % xAI participent à un nouveau concours secret du Pentagone visant à produire une technologie d'essaimage de drones autonomes contrôlés par la voix, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet.