Apollo Global Management et Goldman Sachs ont annoncé vendredi avoir fixé les conditions d'un financement par dette d'environ 44 milliards de dollars destiné à l'acquisition de processeurs graphiques et d'équipements informatiques pour SpaceX. Présentée comme la plus importante opération de financement jamais réalisée pour l'achat de GPU, cette émission comprend des titres de dette senior et subordonnée. La forte demande des investisseurs, supérieure au montant initialement proposé, a conduit les organisateurs à augmenter la taille de l'opération. Les fonds serviront principalement à financer l'acquisition de processeurs Nvidia Vera Rubin de nouvelle génération, destinés au développement des infrastructures terrestres de calcul du groupe d'Elon Musk.

BlackRock, Goldman Sachs Asset Management et des comptes conseillés par KKR figurent parmi les principaux investisseurs ayant participé aux engagements initiaux. Le financement repose sur un mécanisme de location des équipements informatiques, permettant à SpaceX d'accéder à des capacités de calcul supplémentaires sans supporter immédiatement l'intégralité de leur coût d'acquisition. Les paiements locatifs devraient commencer à la livraison des GPU et des équipements associés, prévue au premier semestre 2027. Cette opération prolonge un accord annoncé le mois dernier, dans lequel une société affiliée à Apollo devait acquérir des puces et des serveurs pour les louer à SpaceX, avec des remboursements de principal représentant environ 40 milliards de dollars.

Par son ampleur, cette transaction illustre les besoins croissants de financement liés au développement de l'intelligence artificielle et à la construction d'infrastructures informatiques de nouvelle génération. L'acquisition de processeurs avancés mobilise désormais des capitaux considérables, favorisant l'émergence de montages financiers associant dette, propriété des équipements et contrats de location à long terme. Les grands gestionnaires d'actifs et établissements bancaires jouent ainsi un rôle de plus en plus important dans le financement de la puissance de calcul nécessaire aux entreprises technologiques. Pour SpaceX, cette levée de dette doit accélérer le déploiement de ses infrastructures terrestres et soutenir ses ambitions dans l'intelligence artificielle, avec l'arrivée des premiers équipements Nvidia Vera Rubin attendue en 2027.