SpaceX lance une émission d'obligations et dévoile un solde de trésorerie de 100,8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 2)

SpaceX SPCX.O a annoncé lundi avoir lancé une émission d'obligations senior non garanties et a révélé qu'elle détenaitenviron 100,8 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 19 juin.

La société d'Elon Musk, active dans les domaines allant des fusées à l'intelligence artificielle, s'est introduite sur le Nasdaq le 12 juin après une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des entreprises les plus valorisées au monde.