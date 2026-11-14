SpaceX lance le 15e vol de Starship dans l'espoir de réaliser son premier aller-retour

SpaceX a lancé vendredi depuis le Texas le 15e vol de son vaisseau spatial Starship dans le cadre d’une mission dont la société espère qu’elle constituera le premier voyage aller-retour d’une fusée en orbite et de retour à l’endroit même d’où elle a quitté la Terre, un test décisif pour les efforts d’Elon Musk visant à construire un système de fusée entièrement réutilisable.

Selon le programme prévu, l'étage supérieur non habité de Starship doit rentrer dans l'atmosphère après près d'une journée en orbite et revenir samedi vers sa tour de lancement pour un atterrissage contrôlé par ses moteurs, assisté par les bras mécaniques géants d'un mécanisme de récupération innovant.

SPCX.O , de SpaceX, avait prévu d’utiliser la même technologie de vol de retour et de bras en « baguettes » pour récupérer le propulseur de première étape de Starship peu après la séparation des deux parties du vaisseau spatial, quelques minutes après le lancement.

Mais le propulseur Super Heavy, pour des raisons qui ne sont pas encore immédiatement claires, a été dévié de sa trajectoire de retour vers un point fixe au-dessus du golfe du Mexique et a momentanément plané dans les airs avant d’exploser à une courte distance au-dessus de la surface de la mer.

Les contrôleurs de mission de SpaceX espéraient avoir plus de chance pour ramener l’étage supérieur de Starship à sa base d’origine à la fin de son vol. L’engin a atteint l’orbite environ 27 minutes après le lancement, a indiqué SpaceX.

UN TEST CLÉ POUR LA RÉUTILISABILITÉ

Ramener intacte la partie supérieure du vaisseau spatial vers la plate-forme d’où il a été lancé marquerait une avancée décisive dans les ambitions de Musk, fondateur de SpaceX en 2002, qui vise à réduire les coûts des vols spatiaux en développant un système de fusée entièrement recyclable.

Le véhicule combiné, composé du vaisseau principal Starship destiné au transport de fret et d’équipage, perché au sommet de sa fusée porteuse Super Heavy et mesurant 40 étages de haut, a décollé en rugissant de sa rampe de lancement depuis le complexe Starbase de SpaceX, situé dans le sud du Texas, le long du golfe du Mexique, près de Brownsville.

Ce vol constituait le 15e vol d’essai de Starship depuis 2023 et le deuxième à mettre en orbite un lot de satellites Starlink opérationnels . Cette mission représente donc à la fois une source de revenus pour l’activité de connectivité par satellite de SpaceX et un test à haut risque pour une fusée encore en cours de développement.

Starship 15 a commencé à larguer sa cargaison de 26 satellites environ 36 minutes après le début de son vol, dans le cadre d’une opération de largage de charge utile qui devrait prendre moins d’une heure, a indiqué la société lors d’une présentation en direct de la mission.

L’entreprise spatiale et d’IA de Musk considère Starship comme un élément clé pour étendre son réseau de satellites Internet Starlink et, à l’avenir, déployer un essaim de centres de traitement de données IA en orbite, baptisé Starmind, alors que la société se positionne pour devenir un fournisseur d’infrastructures de haute technologie.

Le dernier lancement de Starship par SpaceX remonte au mois de septembre: la fusée avait alors mis en orbite pour la première fois une charge utile composée de satellites, malgré l’arrêt de certains moteurs en cours de vol. Cette mission, prévue pour durer 10 heures, s’était achevée au bout d’environ trois heures, l’étage supérieur s’étant posé intact dans l’océan Pacifique avant de s’embraser.

PLANS DE VOL DE RETOUR ET DE RÉCUPÉRATION

Pour la mission de vendredi, l’entreprise visait à ce que l’étage inférieur Super Heavy et l’étage supérieur Starship reviennent tous deux sur le site de lancement texan du vaisseau spatial pour un atterrissage et une récupération en toute sécurité. Les plans prévoyaient que le vaisseau orbital se pose environ 22 heures après le lancement. SpaceX a déclaré que si cet exploit était réalisé, ce serait “une avancée décisive pour faire de Starship une fusée fiable et rapidement réutilisable”.

SpaceX avait déjà ramené à trois reprises le propulseur Super Heavy de 236 pieds (72 mètres) à sa rampe de lancement après avoir envoyé Starship dans l’espace. Le propulseur revenait alors de lui-même sur Terre quelques minutes après le lancement et descendait doucement, à la verticale, pour être récupéré par une paire de grands bras mécaniques fixés à la tour de lancement. La dernière “récupération par la tour” de ce type remontait à mars 2025.

Les raisons de l’échec de la tentative de vendredi n’étaient pas immédiatement connues.

Starship devait redescendre de l’espace après avoir effectué 14 orbites autour de la Terre, pour son premier atterrissage par réception samedi après-midi.

Musk a déclaré qu’il comptait atteindre un rythme de lancements hebdomadaires de Starship d’ici le premier semestre 2027 .

La Nasa a contribué au financement du développement de Starship à hauteur d’environ 3,2 milliards de dollars depuis qu’elle a sélectionné cette fusée en 2021 pour servir d’atterrisseur lunaire à ses astronautes dans le cadre du programme lunaire Artemis, doté de plusieurs milliards de dollars. SpaceX a investi au moins 15 milliards de dollars de ses propres fonds dans le développement de la fusée.

La Nasa et SpaceX prévoient que Starship permettra à des humains d’alunir d’ici 2028, bien que plusieurs objectifs majeurs d’essais restent à atteindre, ce qui, selon les analystes et les ingénieurs du secteur, devrait repousser ce calendrier. Parmi ces étapes clés figure la démonstration de transferts complexes de carburant entre des fusées-citernes Starship en orbite, un processus essentiel qui permettra à Starship de voyager au-delà de l’orbite terrestre jusqu’à la Lune.

Blue Origin, la société de Jeff Bezos, développe également un module lunaire, Blue Moon, pour la Nasa dans le cadre du programme Artemis. Blue Moon devrait rejoindre Starship et un autre vaisseau spatial, la capsule Orion de la Nasa, en orbite terrestre l’année prochaine pour Artemis III, une mission d’essai d’amarrage préalable au lancement des missions d’alunissage prévues par la Nasa, qui débuteront avec Artemis IV.