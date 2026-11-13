SpaceX lance le 15e vol de Starship dans l'espoir de réaliser son premier aller-retour

SpaceX SPCX.O a lancé vendredi depuis le Texas le 15e vol sans équipage de son vaisseau spatial de nouvelle génération, Starship, dans le cadre d’une mission dont la société espère qu’elle constituera le premier voyage aller-retour d’une fusée en orbite, avec un atterrissage à l’endroit même d’où elle a quitté la Terre.

Si tout se passe comme prévu, l’étage supérieur de Starship rentrera dans l’atmosphère après près d’une journée en orbite et reviendra samedi vers sa tour de lancement pour un atterrissage contrôlé par ses moteurs, assisté par les bras mécaniques géants d’un mécanisme de récupération en vol pionnier.

SpaceX prévoyait d’utiliser la même technologie de vol de retour et de bras en « baguettes » pour récupérer le propulseur de premier étage de Starship peu après la séparation des deux parties du vaisseau spatial, quelques minutes après le lancement.

Ramener la partie supérieure du vaisseau spatial intacte et en toute sécurité sur la plate-forme d’où elle a été lancée en orbite marquerait une avancée majeure dans l’ambition d’Elon Musk , fondateur de SpaceX, visant à produire un système de fusée entièrement réutilisable.

Le véhicule combiné, composé du vaisseau principal Starship destiné au transport de fret et d’équipage, perché au sommet de son propulseur Super Heavy et mesurant 40 étages de haut, a décollé en rugissant de sa rampe de lancement vers 14 h 24 (heure du Centre) (20 h 48 GMT) depuis le complexe Starbase de SpaceX, situé dans le sud du Texas, le long du golfe du Mexique, près de Brownsville.

Ce vol marquait le 15e vol d’essai de Starship depuis 2023 et le deuxième à mettre en orbite un lot de satellites Starlink opérationnels . Cette mission constitue donc à la fois une source de revenus pour l’activité de connectivité par satellite de SpaceX et un test à haut risque pour un vaisseau spatial encore en cours de développement.

L’entreprise spatiale et d’IA de Musk considère Starship comme un élément clé pour étendre son réseau de satellites Internet Starlink et, à l’avenir, déployer un essaim de centres de traitement de données IA en orbite, baptisés Starmind, alors que la société se positionne pour devenir un fournisseur d’infrastructures de haute technologie.

Le dernier lancement de Starship par SpaceX remonte au mois de septembre: la fusée avait alors mis en orbite pour la première fois une charge utile composée de satellites, malgré l’arrêt de certains moteurs en cours de vol. Cette mission, prévue pour durer 10 heures, s’est achevée au bout d’environ trois heures, l’étage supérieur s’étant posé intact dans l’océan Pacifique avant de s’embraser.

Pour la mission de vendredi, l’entreprise visait à ce que tant l’étage inférieur Super Heavy que l’étage supérieur Starship reviennent sur le site de lancement du vaisseau spatial au Texas pour un atterrissage et une récupération en toute sécurité. Selon les prévisions, le vaisseau orbital devait se poser environ 22 heures après le lancement. SpaceX a déclaré que si cet exploit était réalisé, ce serait « une avancée décisive pour faire de Starship une fusée fiable et rapidement réutilisable ».

LA VOIE EST LIBRE POUR STARSHIP

SpaceX a déjà ramené à trois reprises le propulseur Super Heavy de 236 pieds (72 mètres) vers sa rampe de lancement après avoir envoyé Starship dans l’espace. Le propulseur revenait alors de lui-même vers la Terre quelques minutes après le lancement et descendait doucement, à la verticale, pour être récupéré par une paire de grands bras mécaniques fixés à la tour de lancement. La dernière « récupération par la tour » de ce type remonte à mars 2025.

Pour la 15e mission, SpaceX devra retirer le propulseur Super Heavy de la rampe de lancement afin de laisser la place à Starship, qui devrait redescendre de l’espace après avoir effectué 14 orbites autour de la Terre. La première récupération de Starship devrait donc avoir lieu samedi vers 14 h 45 CT (20 h 45 GMT).

Musk a déclaré qu’il comptait atteindre un rythme de lancements hebdomadaires de Starship d’ici le premier semestre 2027, tandis que SpaceX a indiqué qu’elle pourrait commencer à lancer Starship depuis une nouvelle rampe de lancement en Floride d’ici fin 2026.

La Nasa a contribué au financement du développement de Starship en versant environ 3,2 milliards de dollars à SpaceX depuis qu’elle a sélectionné cette fusée en 2021 pour servir d’atterrisseur lunaire à ses astronautes dans le cadre du programme lunaire Artemis, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars. SpaceX a investi au moins 15 milliards de dollars de ses propres fonds dans le développement de la fusée.

La Nasa et SpaceX prévoient que Starship permettra d’envoyer des hommes sur la Lune d’ici 2028, bien que plusieurs objectifs d’essais majeurs restent à atteindre, ce qui, selon les analystes et les ingénieurs du secteur, repoussera probablement ce délai. Parmi ces étapes clés figure la démonstration de transferts complexes de carburant entre des fusées-ravitailleurs Starship en orbite, un processus essentiel qui permettra à Starship de voyager au-delà de l’orbite terrestre jusqu’à la Lune.

Blue Origin, la société de Jeff Bezos, développe également un module lunaire, Blue Moon, pour la Nasa dans le cadre du programme Artemis. Blue Moon devrait rejoindre Starship et un autre vaisseau spatial, la capsule Orion de la Nasa, en orbite terrestre l’année prochaine pour Artemis III, une mission d’essai d’amarrage préalable au lancement des missions d’alunissage prévues par la Nasa, qui débuteront avec Artemis IV.