par Sinéad Carew et Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones marquant une légère hausse, alors que les investisseurs ont été préoccupés par les résultats de géants technologiques, s'interrogeant sur les bénéfices ...
par Stephen Nellis Apple a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, avec une forte demande pour ses iPhones et un net rebond de ses ventes en Chine, le directeur général du groupe Tim Cook décrivant à Reuters comme "faramineuse" ...
par Echo Wang et Joey Roulette Les firmes SpaceX et xAI, toutes deux détenues par Elon Musk, mènent des discussions sur un projet de fusion en vue d'une introduction en Bourse majeure prévue cette année, selon une personne au fait du dossier et deux documents ...
Aux pieds des gratte-ciel de la pointe sud de Manhattan, deux pelleteuses déversent des tonnes de neige dans une remorque fumante. Objectif: la faire fondre pour dégager au plus vite les rues de New York après la tempête du week-end dernier. Plus de 30 cm de poudreuse ...
