Selon le Financial Times, Tesla et SpaceX ont chargé cinq administrateurs de négocier les modalités d'une éventuelle fusion. L'opération, qui donnerait naissance à un géant valorisé 3 500 MdsUSD, pourrait être finalisée avant la fin de l'année.

Les deux entreprises dirigées par Elon Musk ont constitué deux comités spéciaux dans lesquels l'américain ne figure pas. Les trois administrateurs de Tesla et les deux de SpaceX sont considérés comme financièrement désintéressés dans l'opération. Ces derniers devront déterminer les conditions financières du rapprochement, convaincre les actionnaires et limiter les risques de contestations judiciaires.

SpaceX s'est entourée de Morgan Stanley et de Goldman Sachs, tandis que Tesla a fait appel à Evercore. Les banques d'investissement travaillent actuellement sur les modèles financiers qui serviront de base aux négociations. L'opération serait intégralement financée en actions, ce qui implique de déterminer une parité d'échange équitable pour les actionnaires des deux sociétés.

Un empire technologique aux multiples synergies

Au-delà de la taille spectaculaire de l'opération, le rapprochement permettrait de réunir sous une même structure une grande partie de l'écosystème technologique d'Elon Musk. Il pourrait ainsi réunir ses activités au sein d'un même conglomérat, doté d'une stratégie industrielle unifiée et s'appuyant sur des entreprises déjà fortement intégrées verticalement.

Les deux entreprises pourraient notamment mutualiser leurs investissements dans l'intelligence artificielle, la conception de semi-conducteurs et les centres de données. Ces activités nécessitent des dépenses considérables et présentent déjà des similitudes entre les deux groupes.

La fusion permettrait également de rapprocher des activités complémentaires. L'expertise de Tesla dans le stockage énergétique, les panneaux solaires et la robotique pourrait bénéficier aux ambitions spatiales de SpaceX. De leur côté, les infrastructures de télécommunications satellitaires de Starlink pourraient ouvrir de nouvelles perspectives pour les véhicules connectés de Tesla.

Le rapprochement offrirait également davantage de flexibilité dans l'allocation des capitaux entre les différentes activités du groupe, permettant potentiellement de mutualiser le financement de certains projets.

Une opération loin d'être acquise

La principale difficulté réside dans la valorisation respective des deux entreprises et dans les potentiels conflits d'intérêts liés à leur dirigeant commun. Les administrateurs devront s'assurer que l'opération ne favorise pas les actionnaires d'une société au détriment de ceux de l'autre.

Selon un rapport de Morningstar, SpaceX affiche des multiples de valorisation nettement supérieurs à ceux de Tesla, malgré un flux de trésorerie disponible négatif. Les actionnaires du constructeur automobile pourraient ainsi se montrer réticents à financer les ambitions spatiales et technologiques du groupe, dont les importants besoins en capitaux pourraient entraîner de nouvelles émissions d'actions et, par conséquent, une dilution de leur participation.

De plus, la fusion pourrait d'ailleurs se heurter à des obstacles géopolitiques, du fait que Tesla possède des actifs industriels stratégiques en Chine, tandis que SpaceX travaille pour la défense américaine. Washington comme Pékin pourraient alors s'opposer à l'opération.

La même étude souligne également les différences entre les objectifs industriels des deux entreprises et s'interroge sur la cohérence du rapprochement. Tesla se concentre sur la conduite autonome et la robotique, tandis que SpaceX développe ses capacités de lancement, Starlink et ses infrastructures d'IA.

Si elle aboutissait, cette fusion transformerait profondément le profil de Tesla, qui ne serait plus seulement exposée à l'automobile, à l'énergie et à la robotique, mais également à l'industrie spatiale et aux télécommunications satellitaires.