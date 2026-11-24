SpaceX et Tesla nomment cinq administrateurs pour mener les négociations en vue de leur fusion, selon le Financial Times

Les locaux de SpaceX (crédit photo : Adobe Stock )

Les deux sociétés cotées en bourse d'Elon Musk ont nommé cinq administrateurs, dont trois issus de Tesla TSLA.O et deux de SpaceX SPCX.O , pour diriger deux comités spéciaux chargés des négociations de fusion, a rapporté mardi le Financial Times.

Ces administrateurs sont Roelof Botha et Randy Glein, de SpaceX, ainsi que Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson et Jack Hartung, de Tesla, précise l'article, citant des sources proches du dossier.

M. Musk a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de SpaceX le mois dernier qu'une fusion réunissant sous un même toit ses ambitions en matière d'IA, de robotique, de véhicules électriques et d'aérospatiale serait “une bonne idée”.

Il a confirmé que les entreprises avaient formé des comités spéciaux composés d'administrateurs indépendants afin de discuter d'une fusion

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les informations du Financial Times. Tesla et SpaceX n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d'ouverture habituelles

Les comités spéciaux ont engagé des conseillers chargés d'affiner les modèles financiers qui serviront de base à leurs positions de négociation dans le cadre d'une fusion entièrement en actions , notamment Morgan Stanley et Goldman Sachs pour SpaceX, et Evercore pour Tesla, selon l'article

Les banquiers étudient quels volets du conglomérat proposé se recoupent, alors même qu'une éventuelle fusion se heurte à d'importants obstacles réglementaires liés aux contrats de défense américains de SpaceX et à la dépendance de Tesla vis-à-vis de la Chine

Bloomberg avait rapporté au début du mois qu'un accord pourrait être annoncé dès décembre, citant des progrès dans les négociations de fusion

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