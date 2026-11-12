SpaceX et Tesla avancent vers une possible fusion dès décembre

SpaceX et Tesla poursuivent leurs discussions en vue d'une éventuelle fusion, dont l'annonce pourrait intervenir dès décembre, selon Bloomberg. L'opération réunirait les principales activités industrielles d'Elon Musk dans l'aérospatiale, les véhicules électriques, la robotique et l'intelligence artificielle. À leur dernière clôture, SpaceX affichait une capitalisation boursière d'environ 1 900 milliards de dollars, contre 1 550 milliards pour Tesla, soit une valorisation cumulée proche de 3 450 milliards de dollars. Un tel rapprochement donnerait naissance à un groupe d'une taille exceptionnelle, mais soulèverait d'importantes questions réglementaires et de gouvernance.

Elon Musk avait déjà évoqué cette possibilité lors de la présentation des résultats trimestriels de SpaceX, estimant qu'une fusion avec Tesla serait "une bonne idée". Les deux entreprises ont constitué des comités spéciaux d'administrateurs indépendants pour examiner les conditions d'une éventuelle transaction. Selon Bloomberg, plusieurs calendriers restent envisagés, avec une annonce possible en décembre ou un report au début de 2027. Les principaux obstacles concernent les contrats de défense américains de SpaceX et l'exposition industrielle et commerciale de Tesla à la Chine, deux facteurs susceptibles de renforcer l'examen de l'opération sous l'angle de la sécurité nationale.

Les deux groupes disposent déjà de synergies industrielles, notamment à travers Terafab, leur coentreprise spécialisée dans les semi-conducteurs. Selon Elon Musk, cette structure devrait produire sa première puce de test vers mai ou juin 2027, avant un lancement de la production en volume au troisième trimestre 2028. Une fusion pourrait permettre de mutualiser davantage les investissements technologiques et les capacités de calcul nécessaires aux activités spatiales, automobiles et robotiques. Toutefois, aucune décision définitive n'a été annoncée et les modalités financières restent inconnues. La concrétisation du projet dépendra notamment des conclusions des comités indépendants et de l'accueil réservé par les autorités réglementaires.