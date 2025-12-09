SpaceX envisage d'entrer en bourse en 2026 pour lever plus de 25 milliards de dollars, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX, la société d'Elon Musk, envisage une introduction en Bourse l'an prochain, cherchant à lever plus de 25 milliards de dollars, avec une valorisation supérieure à 1 000 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier.

SpaceX a entamé des discussions avec des banques au sujet de l'introduction en Bourse, qui pourrait avoir lieu vers juin ou juillet, a dit cette personne.

Musk avait déclaré en 2020 que SpaceX prévoyait d'introduire Starlink en bourse plusieurs années plus tard, une fois que la croissance de son chiffre d'affaires serait devenue "régulière et prévisible".

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. L'entreprise saoudienne Aramco 2222.SE reste la seule introduction en bourse achevée à avoir atteint une évaluation de 1 000 milliards de dollars ou plus - elle a débuté en décembre 2019 avec une capitalisation boursière estimée à 1 700 milliards de dollars.

SpaceX prévoit d'utiliser les fonds provenant de l'introduction en bourse pour développer des centres de données basés dans l'espace, y compris l'achat des puces nécessaires pour les faire fonctionner, une idée pour laquelle Musk a exprimé son intérêt lors d'un récent événement avec Baron Capital, selon Bloomberg News, qui avait rapporté le développement plus tôt dans la journée.

L'entreprise devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards de dollars en 2025, puis de 22 à 24 milliards de dollars en 2026, la majeure partie provenant de Starlink, selon Bloomberg.

La semaine dernière, les médias ont rapporté que le fabricant de fusées lançait une vente secondaire d'actions qui l'évaluerait à 800 milliards de dollars , l'opposant à OpenAI pour le titre de l'entreprise privée la plus précieuse. Samedi, Musk a toutefois rejeté les rapports, les qualifiant d'inexacts.