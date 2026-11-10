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SpaceX doit faire face à des accusations de discrimination sexuelle après le rejet par la cour d'appel de sa demande d'arbitrage
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 19:57

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par Blake Brittain

SpaceX SPCX.O doit faire face à une action en justice l'accusant d'avoir licencié illégalement huit ingénieurs qui avaient fait part de leurs inquiétudes concernant des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination au sein de l'entreprise, après qu'une cour d'appel américaine a rejeté mardi sa demande de renvoi de l'affaire devant un tribunal d'arbitrage privé.

  • La Cour d'appel du 9e circuit des États-Unis, siégeant à San Francisco, a confirmé la décision d'un juge fédéral selon laquelle les plaintes des ingénieurs ne relevaient pas des conventions d'arbitrage qu'ils avaient signées chez SpaceX et pouvaient donc être examinées devant les tribunaux.

  • Les porte-parole de SpaceX n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cette décision.

  • L’avocate des ingénieurs, Laurie Burgess, a déclaré qu’ils étaient « ravis » de la décision « bien motivée » de la cour.

  • Les ingénieurs avaient intenté une action en justice en 2024, affirmant que le directeur général de SpaceX, Elon Musk , avait ordonné leur licenciement après qu’ils eurent diffusé une lettre qualifiant le milliardaire de « source de distraction et d’embarras » et exhortant les dirigeants à se distancier des propos à connotation sexuelle qu’il avait tenus sur les réseaux sociaux.

  • La plainte indiquait que le comportement de Musk avait favorisé une « culture profondément sexiste » chez SpaceX, où les ingénieures étaient régulièrement victimes de harcèlement et de propos sexistes.

  • SpaceX a nié ces allégations.

  • Mardi, la Cour d’appel du 9e circuit a rejeté l’argument de SpaceX selon lequel ces plaintes n’étaient pas couvertes par une loi fédérale autorisant les particuliers à intenter des actions en justice dans le cadre de « litiges liés au harcèlement sexuel », indépendamment des conventions d’arbitrage.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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