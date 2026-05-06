SpaceX dépose un projet de construction d'une usine de puces Terafab de 55 milliards de dollars au Texas

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SpaceX, la société d'Elon Musk, dans le cadre d'un projet conjoint avec Tesla TSLA.O , a proposé d'investir 55 milliards de dollars pour construire une usine de fabrication de semi-conducteurs, baptisée Terafab, au Texas, selon un document rendu public mercredi.

Le milliardaire cherche à s'assurer un accès interne à des puces de pointe, bien que les analystes aient estimé que l'ampleur de la capacité qu'il a décrite nécessiterait probablement un investissement bien plus important.

SpaceX vise une introduction en bourse en juin qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 1.750 milliards de dollars.

Le projet porterait sur un complexe de fabrication de puces en plusieurs phases et de calcul avancé, conçu pour renforcer la capacité de production nationale de semi-conducteurs aux États-Unis.

SpaceX estime que l'investissement total pourrait potentiellement atteindre 119 milliards de dollars si des phases supplémentaires sont menées à bien.

Le site est prévu dans le comté de Grimes, au sein d'une zone de réinvestissement nouvellement désignée, où les responsables locaux devraient examiner un accord d'allègement de la taxe foncière lors d'une réunion en juin.

Musk a mis en garde à plusieurs reprises contre les contraintes liées à l'approvisionnement en puces de pointe, qualifiant la puissance de calcul de principal goulot d'étranglement pour le développement des systèmes d'intelligence artificielle.

Le site proposé pourrait contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis de fournisseurs externes tels que Samsung 005930.KS et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW .

Ce projet s'inscrit également dans le cadre d'une initiative américaine plus large visant à développer la capacité de production nationale de semi-conducteurs, dans un contexte de tensions géopolitiques et de risques liés à la chaîne d'approvisionnement.