SOXX : envolée de +6,7%, vers 235,3$

(CercleFinance.com) - L'indice SOXX des semi-conducteurs s'est envolé ce mercredi 31 de +6,7%, vers 235,3$, l'une des plus fortes hausses observées depuis fin mars 2022: l'indice reprend plus de 5% en une semaine et pourrait venir combler le 'gap' des 241,8 du 22 juillet.

LE SOXX pourrait tenter dans la foulée de retracer la résistance des 246$ du 21/07... et retrouver ses niveaux du 30 juin dernier (un mois pour rien ?)





Valeurs associées ISHS SEMICONDUCTOR 235,38 USD NASDAQ +6,71%