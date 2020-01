Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soutiens européens à la mission de sécurité du détroit d'Ormuz Reuters • 20/01/2020 à 13:19









PARIS, 20 janvier (Reuters) - L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal apportent lundi, dans une déclaration commune, leur appui politique à la future mission navale européenne de sécurisation du détroit d'Ormuz pilotée par la France. "Estimant que la situation actuelle dans le Golfe et dans le détroit d'Ormuz demeure instable dans une région essentielle à la stabilité mondiale et soutenant l'approche de désescalade en ce qui concerne les questions de sécurité régionale", ils "apportent leur appui politique à la création d'une mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d'Ormuz". La France, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas contribuent pour l'heure à cette mission qui devrait, selon la déclaration commune, bénéficier de "nouveau engagements dans les prochains jours". (Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet)

