Southwest Airlines : séance difficile en vue après les nombreuses annulations du week-end

(AOF) - Southwest Airlines abandonne près de 3% en préouverture des marchés actions américains ce lundi. La compagnie aérienne américaine aurait réduit d'environ 30% ses vols dimanche pour le deuxième jour consécutif, a rapporté le site spécialisé flightaware.com. C’est bien plus que ses concurrentes. Les mauvaises conditions météo et des problèmes du côté du contrôle aérien sont en cause, a expliqué Souwthest, qui n’a toutefois pas donné de chiffres officiels concernant ses annulations.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.