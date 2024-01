Southwest Airlines publie des résultats solides au 4e trimestre

(AOF) - Southwest Airlines annonce des bénéfices plus élevés qu'attendu au 4e trimestre : le bénéfice par action ajusté ressort à 0 ,37 dollar contre 0,12 dollar attendu, pour un chiffre d’affaires "record" à 6,8 milliards de dollars, en hausse de 10,5% et dépassant la fourchette des prévisions. La compagnie aérienne invoque "une demande de loisirs en forme et la persistance d’un fort rendement (yield), en particulier pendant les périodes de vacances", associé à des revenus auxiliaires records au quatrième trimestre, comme les programmes de fidélisation.

Southwest relève que son RASM (revenu par siège-mille disponible, un indicateur de référence du secteur) a diminué de 8,9 % au quatrième trimestre 2023 d'une année sur l'autre, contre de - 9% - 11% attendus, en raison de réservations plus élevées que prévu et d'un rendement toujours élevé. La société s'attend à ce que son RASM du premier trimestre 2024 augmente de 2,5% à 4,5%, d'une année sur l'autre.

